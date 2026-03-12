گو جرہ :مرکزی اما م بار گاہ حیدریہ سے جلوس برآ مد
گو جرہ (نما ئندہ دُنیا)ملک بھر کی طرح حضرت علی ؑ کی شہادت کے سلسلہ میں مرکزی اما م بار گاہ حیدریہ سے جلوس برآ مد ہوا جلو س اپنے مقررہ راستو ں سے ہوتا ہوا چوک صرافہ پہنچا ماتمی جلوس میں عزادارو ں کی کثیر تعداد موجود تھی عزادارو ں نے سینہ کوبی کی جلوس کے صرافہ چوک پہنچنے پر مجلس منعقد ہو ئی ۔
ملک بھر کی طرح حضرت علی ؑ کی شہادت کے سلسلہ میں مرکزی اما م بار گاہ حیدریہ سے جلوس برآ مد ہوا جلو س اپنے مقررہ راستو ں سے ہوتا ہوا چوک صرافہ پہنچا ماتمی جلوس میں عزادارو ں کی کثیر تعداد موجود تھی عزادارو ں نے سینہ کوبی کی جلوس کے صرافہ چوک پہنچنے پر مجلس منعقد ہو ئی ۔