گو جرہ (نما ئندہ دُنیا)ملک بھر کی طرح حضرت علی ؑ کی شہادت کے سلسلہ میں مرکزی اما م بار گاہ حیدریہ سے جلوس برآ مد ہوا جلو س اپنے مقررہ راستو ں سے ہوتا ہوا چوک صرافہ پہنچا ماتمی جلوس میں عزادارو ں کی کثیر تعداد موجود تھی عزادارو ں نے سینہ کوبی کی جلوس کے صرافہ چوک پہنچنے پر مجلس منعقد ہو ئی ۔

