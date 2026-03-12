صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ :منصوبوں کی مانیٹرنگ، دفاتر نہ ہونے پر شہریوں کی تشویش

  • فیصل آباد
ٹوبہ :منصوبوں کی مانیٹرنگ، دفاتر نہ ہونے پر شہریوں کی تشویش

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ذرائع کے مطابق پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت ضلع بھر میں تقریباً 20 ارب روپے مالیت کے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے ۔

 وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق تمام منصوبے 30 جون تک مکمل کیے جائیں۔پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے منصوبوں کی نگرانی کے لیے محمد وقاص کو ضلعی افسر (اے ڈی پی) مقرر کیا گیا ہے ، تاہم اب تک ضلع میں ان کا دفتر قائم نہیں ہوا اور نہ ہی عملہ تعینات کیا گیا ہے ۔ شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ مستقل دفتر اور عملہ نہ ہونے کی وجہ سے منصوبوں کی مؤثر نگرانی، معیار کی جانچ اور پیش رفت متاثر ہو رہی ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ضلعی افسر کا دفتر فوری قائم کیا جائے اور مکمل عملہ تعینات کیا جائے تاکہ اربوں روپے کے منصوبے معیار کے مطابق مکمل ہوں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جہانیاں میں پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو زخمی، دوسرا فرار

ڈی پی او آفس خانیوال میں روزانہ کھلی کچہری کا انعقاد

خانیوال،انتظامیہ کے عیدالفطر کے پیشگی انتظامات شروع

250 مستحق خاندانوں میں رمضان فوڈ پیکیج تقسیم

عید سے قبل چوری و ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ گئیں، شہری خوفزدہ

یومِ شہادت حضرت علیؓ پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی