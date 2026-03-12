ٹوبہ :منصوبوں کی مانیٹرنگ، دفاتر نہ ہونے پر شہریوں کی تشویش
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ذرائع کے مطابق پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت ضلع بھر میں تقریباً 20 ارب روپے مالیت کے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے ۔
وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق تمام منصوبے 30 جون تک مکمل کیے جائیں۔پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے منصوبوں کی نگرانی کے لیے محمد وقاص کو ضلعی افسر (اے ڈی پی) مقرر کیا گیا ہے ، تاہم اب تک ضلع میں ان کا دفتر قائم نہیں ہوا اور نہ ہی عملہ تعینات کیا گیا ہے ۔ شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ مستقل دفتر اور عملہ نہ ہونے کی وجہ سے منصوبوں کی مؤثر نگرانی، معیار کی جانچ اور پیش رفت متاثر ہو رہی ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ضلعی افسر کا دفتر فوری قائم کیا جائے اور مکمل عملہ تعینات کیا جائے تاکہ اربوں روپے کے منصوبے معیار کے مطابق مکمل ہوں۔