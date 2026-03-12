عید قریب آتے ہی پینسرہ میں وارداتوں میں اضافہ، شہری عدم تحفظ کا شکار
پینسرہ (نمائندہ دنیا )عیدالفطر قریب آتے ہی شہر اور گردونواح میں چوری و ڈکیتی کی وارداتوں میں خطرناک اضافہ ہو گیا ہے جبکہ شہری چوک چوراہوں اور سڑکوں پر لٹنے لگے ہیں۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس کی عدم گشت اور کمزور حکمت عملی کے باعث جرائم پیشہ عناصر کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں اور تھانہ ٹھیکری والا کا علاقہ جرائم پیشہ افراد کی آماجگاہ بنتا جا رہا ہے ۔تھانہ ٹھیکری والا کے علاقے چک نمبر 68 ج ب کے قریب دو مسلح موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے ایک استاد اور اس کے ساتھی کو گن پوائنٹ پر لوٹ لیا۔