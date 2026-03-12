صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عید قریب آتے ہی پینسرہ میں وارداتوں میں اضافہ، شہری عدم تحفظ کا شکار

  • فیصل آباد
عید قریب آتے ہی پینسرہ میں وارداتوں میں اضافہ، شہری عدم تحفظ کا شکار

پینسرہ (نمائندہ دنیا )عیدالفطر قریب آتے ہی شہر اور گردونواح میں چوری و ڈکیتی کی وارداتوں میں خطرناک اضافہ ہو گیا ہے جبکہ شہری چوک چوراہوں اور سڑکوں پر لٹنے لگے ہیں۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس کی عدم گشت اور کمزور حکمت عملی کے باعث جرائم پیشہ عناصر کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں اور تھانہ ٹھیکری والا کا علاقہ جرائم پیشہ افراد کی آماجگاہ بنتا جا رہا ہے ۔تھانہ ٹھیکری والا کے علاقے چک نمبر 68 ج ب کے قریب دو مسلح موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے ایک استاد اور اس کے ساتھی کو گن پوائنٹ پر لوٹ لیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

موٹر سائیکلوں پر نصب ایم ٹیگ نئی چپ پر کام جاری

آئی جی کا پولیس سٹیشن آن ویلز کا دورہ ،خدمات کا جائزہ

ٹک ٹاکر ثناء یوسف قتل کیس،وکلاء صفائی کو گواہان پر جرح کا آخری موقع

اسلام آباد ،سرچ آپریشن ،35مشکوک افراد تھانے بند

کھیوڑہ ،ذاتی رنجش پر ایک شخص قتل

اسلام آباد،مہنگی اشیا فروخت کرنے پر 11دکاندار گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی