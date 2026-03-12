صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر:رمضان میں گیس کی عدم دستیابی، شہری پریشان

  • فیصل آباد
چناب نگر (نامہ نگار )رمضان المبارک میں چناب نگر اور گردونواح کے شہریوں کو سوئی گیس کی شدید کمی کا سامنا ہے ۔

 شہریوں کا کہنا ہے کہ سوئی گیس کا پریشر رمضان کے آغاز سے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے ، جس کی وجہ سے سحری اور افطاری کی تیاری میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔شہریوں نے بتایا کہ متعدد شکایات کے باوجود حکام سوئی گیس بحال نہیں کر رہے ، جس کی وجہ سے خواتین مہنگے داموں ایل پی جی اور دیگر ایندھن خریدنے پر مجبور ہیں اور بعض اوقات حکام و حکومت پر بددعائیں بھی دے رہی ہیں۔علاقہ مکینوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ چناب نگر اور گردونواح میں فوری طور پر سوئی گیس کی سپلائی بحال کی جائے اور پریشر بڑھایا جائے تاکہ شہری رمضان میں بلا مشکل کھانے پکانے کے قابل ہوں۔

 

