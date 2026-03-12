صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ:اسسٹنٹ کمشنر کا ہسپتال کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ

  • فیصل آباد
کمالیہ:اسسٹنٹ کمشنر کا ہسپتال کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ

کمالیہ (نمائندہ خصوصی) اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی نے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کمالیہ کا اچانک دورہ کیا اور ایمرجنسی، وارڈز، ادویات کے سٹاک اور صفائی ستھرائی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔

اس موقع پر انہوں نے ہسپتال میں موجود مریضوں اور تیمارداروں سے طبی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے معلومات حاصل کیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ڈاکٹرز اور عملے کو ہدایت کی کہ مریضوں کو بروقت اور معیاری طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور ہسپتال کے صفائی نظام کو مزید بہتر بنایا جائے ۔انہوں نے واضح کیا کہ ہسپتال میں آنے والے شہریوں کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو اور تمام انتظامات شہریوں کی سہولت اور صحت کی بہترین دیکھ بھال کو یقینی بنانے کے لیے مضبوط ہوں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

این سی سی آئی کا چھاپہ، اسکیمنگ کال سینٹر پکڑا گیا، 4 افراد گرفتار

وزیر داخلہ کا سی پی او اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ

وزیراعظم کے بروقت فیصلے قابلِ تحسین ہیں، گورنر سندھ

صوبائی سیکریٹریز کو کفایت شعاری اقدامات کی ہدایت

ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 75 فیصد کٹوتی کا مطالبہ

گھر کی تعمیرات کیلئے این اوسی کیس کا فیصلہ محفوظ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی