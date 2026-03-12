کمالیہ:اسسٹنٹ کمشنر کا ہسپتال کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ
کمالیہ (نمائندہ خصوصی) اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی نے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کمالیہ کا اچانک دورہ کیا اور ایمرجنسی، وارڈز، ادویات کے سٹاک اور صفائی ستھرائی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔
اس موقع پر انہوں نے ہسپتال میں موجود مریضوں اور تیمارداروں سے طبی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے معلومات حاصل کیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ڈاکٹرز اور عملے کو ہدایت کی کہ مریضوں کو بروقت اور معیاری طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور ہسپتال کے صفائی نظام کو مزید بہتر بنایا جائے ۔انہوں نے واضح کیا کہ ہسپتال میں آنے والے شہریوں کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو اور تمام انتظامات شہریوں کی سہولت اور صحت کی بہترین دیکھ بھال کو یقینی بنانے کے لیے مضبوط ہوں۔