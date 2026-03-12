ٹھیکریوالا:سکول کے سامنے عمارت میں نشئیوں کے ڈیرے
ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )گورنمنٹ بوائز ہائی سکول اور گورنمنٹ گرلز ہائی سکول چک 66 ج ب دھاندرہ کے سامنے واقع پی ٹی سی ایل کی عمارت میں نشہ کے عادی افراد نے ڈیرے جما لیے ہیں،
جس کے باعث سکول آنے جانے والے طلبہ و طالبات شدید خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ذرائع کے مطابق مذکورہ عمارت میں دن بھر مشکوک افراد کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے اور نشہ کرنے والے افراد وہاں جمع رہتے ہیں، جس سے طلبہ و طالبات کی تعلیم میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے ۔ والدین نے کہا کہ سکول جانے والے بچوں کی حفاظت کے حوالے سے انہیں شدید تشویش لاحق ہے ۔والدین نے محکمہ تعلیم، ضلعی انتظامیہ اور سکول انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر صورتحال کا نوٹس لیا جائے ، عمارت کو نشہ کے عادی افراد سے خالی کروا کر بچوں کی حفاظت کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ طلبہ و طالبات بلا خوف و خطر تعلیم حاصل کر سکیں۔