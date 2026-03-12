پنجاب میں نیا ڈیجیٹل سٹامپ پیپر نظام عوام کو پریشانی
پیرمحل (نمائندہ دنیا )9مارچ سے پنجاب میں پرانا پیلا e-Stamp پیپر ختم کر کے ڈیجیٹل نظام کے تحت سفید کاغذ پر e-Stamp پرنٹ کا نیا نظام فعال کر دیا گیا ہے ۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ نئے نظام میں بینک کی تصدیق یا مہر نہ ہونے کی وجہ سے رجسٹری، بیع نامہ، حلف نامہ اور کرایہ نامہ میں قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ سماجی حلقوں نے PLRA کے مجاز افسران اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ای اشٹام کو تمام بنکوں کے ذریعے جاری رکھا جائے تاکہ شہری اپنی قانونی سہولیات سے محروم نہ ہوں۔