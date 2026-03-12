جہاد فی سبیل اﷲ ضروری ،حق ضرور غالب ہوکے رہے گا :حافظ محمد طلحہ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )پروفیسر حافظ محمد طلحہ سعیدنائب صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی مرکز القدوس اہلحدیث غلہ منڈی جڑانوالہ آمد۔
پروفیسر حافظ محمد طلحہ سعید کے ہمراہ محمد احسن تارڑ سیکرٹری جنرل مرکزی مسلم لیگ فیصل آباد،ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ،غازی سلمان،میاں وقاص خالد، رانا وقار عظیم اور سید محمد عبداﷲ شاہ مرکز القدوس اہلحدیث غلہ منڈی آمد نماز فجر کے بعد درس قرآن میں شمولیت کرنیوالے کارکنان اور عوام الناس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک کی روح، خدمتِ انسانیت کی اہمیت اور معاشرے میں مثبت و تعمیری کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔