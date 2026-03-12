جڑانوالہ:چیئرمین سہولت بازار پنجاب کا دورہ، معیار کا جائزہ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )چیئرمین سہولت بازار پنجاب محمد افضل کھوکھر نے جڑانوالہ سہولت بازار کا دورہ کیا
جہاں انہوں نے بازار میں قائم سہولیات، اشیائے خوردونوش کے معیار اور مقدار کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع پر سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی نصرت شاہ اور انچارج سہولت بازار جڑانوالہ احمد ڈوگر بھی موجود تھے ۔ دورے کے دوران چیئرمین نے مختلف سٹالز کا معائنہ کیا اور خریداری کے لیے آنے والے شہریوں سے بات چیت کرتے ہوئے اشیائے ضروریہ کی دستیابی اور قیمتوں کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی نصرت شاہ اور انچارج سہولت بازار احمد ڈوگر نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سہولت بازار میں شہریوں کو معیاری اشیائے خوردونوش کم قیمت پر فراہم کی جا رہی ہیں جبکہ صفائی، ستھرائی اور نظم و ضبط کا بھی خصوصی خیال رکھا جا رہا ہے تاکہ خریداروں کو بہترین ماحول میسر آ سکے ۔چیئرمین سہولت بازار پنجاب محمد افضل کھوکھر نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور نصرت شاہ و احمد ڈوگر کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انہیں شاباش دی۔