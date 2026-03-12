صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:چیئرمین سہولت بازار پنجاب کا دورہ، معیار کا جائزہ

  • فیصل آباد
جڑانوالہ:چیئرمین سہولت بازار پنجاب کا دورہ، معیار کا جائزہ

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )چیئرمین سہولت بازار پنجاب محمد افضل کھوکھر نے جڑانوالہ سہولت بازار کا دورہ کیا

جہاں انہوں نے بازار میں قائم سہولیات، اشیائے خوردونوش کے معیار اور مقدار کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع پر سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی نصرت شاہ اور انچارج سہولت بازار جڑانوالہ احمد ڈوگر بھی موجود تھے ۔ دورے کے دوران چیئرمین نے مختلف سٹالز کا معائنہ کیا اور خریداری کے لیے آنے والے شہریوں سے بات چیت کرتے ہوئے اشیائے ضروریہ کی دستیابی اور قیمتوں کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی نصرت شاہ اور انچارج سہولت بازار احمد ڈوگر نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سہولت بازار میں شہریوں کو معیاری اشیائے خوردونوش کم قیمت پر فراہم کی جا رہی ہیں جبکہ صفائی، ستھرائی اور نظم و ضبط کا بھی خصوصی خیال رکھا جا رہا ہے تاکہ خریداروں کو بہترین ماحول میسر آ سکے ۔چیئرمین سہولت بازار پنجاب محمد افضل کھوکھر نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور نصرت شاہ و احمد ڈوگر کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انہیں شاباش دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

میٹرو بس ٹرین : سسٹم کو خسارے سے نکالنے کے منصوبے تاخیر کا شکار

اپنی چھت، اپنا گھر : رجسٹرڈ افراد کی تعداد 19 لاکھ تک پہنچ گئی

ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کو موٹروے سے ملانے پر کام شروع

تنظیموں میں فعال کارکنوں کو آگے لایا جائے : راجہ پرویز اشرف

تمام سی ای اوز کو ایس ٹی آئی اساتذہ کی تنخواہیں فوری ادا کرنے کی ہدایت

خواجہ سلمان رفیق کا محکمہ داخلہ مرکزی کنٹرول روم کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی