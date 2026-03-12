صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران پر حملہ ، عالمی توانائی بحران جنم لے سکتا : محبوب الزماں

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)جماعت اسلامی کے ضلعی امیر پروفیسر محبوب الزماں بٹ نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غرور اور غیر ذمہ دارانہ پالیسیوں نے دنیا کو توانائی بحران کے خطرے سے دوچار کر دیا ہے ۔

خلیجی ممالک سے دنیا بھر کو تیل و گیس کی ترسیل بند ہونے کی صورت میں خطرناک عالمی توانائی بحران پیدا ہو سکتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ سنگین جنگی جرم ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ رہبرِ ایران آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت سے عالمِ اسلام میں نئی بیداری پیدا ہوئی ہے اور ایران کے عوام میں اتحاد و یکجہتی کا جذبہ مزید مضبوط ہوا ہے ، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کو عالمی سطح پر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔پروفیسر محبوب الزماں بٹ نے کہا کہ امریکی صدر کا دورِ صدارت امریکہ کے زوال کا باعث بن رہا ہے اور اب دنیا کے کئی ممالک امریکی طاقت کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہیں۔ ان کے مطابق سپین، سوئٹزرلینڈ سمیت متعدد یورپی ممالک نے ایران پر امریکی حملے کو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی میزائل حملوں نے امریکہ اور اسرائیل کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے ، جبکہ امریکہ کا عرب ممالک کو ایران کے خلاف لڑانے اور وینزویلا کی طرز پر ایرانی تیل تنصیبات پر قبضہ کرنے کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے ۔ 

 

