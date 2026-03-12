صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حضرت علیؓ کی خدمات حکمرانوں کیلئے مشعلِ راہ : علامہ عبدالرشید

  • فیصل آباد
حضرت علیؓ کی خدمات حکمرانوں کیلئے مشعلِ راہ : علامہ عبدالرشید

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)فاتحِ خیبر، شیرِ خدا، دامادِ مصطفیٰ ﷺ اور خلیفہ چہارم امیرالمومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی، ملی، سیاسی، سماجی اور علمی خدمات ناقابلِ فراموش ہیں اور حکمرانوں کے لیے مشعلِ راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

 دینِ اسلام میں وہ کفار کے مقابلے میں جرات و بہادری کی ننگی تلوار تھے ۔ان خیالات کا اظہار مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے مرکزی ناظمِ اعلیٰ علامہ عبدالرشید حجازی اور خالد محمود اعظم آبادی نے شہادتِ شیرِ خدا کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام اور پیغمبرِ اسلام ﷺ کی خاطر سیدنا علی المرتضیٰؓ نے ناقابلِ فراموش قربانیاں پیش کیں۔ آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل اور رسول اکرم ﷺ کے چچا زاد بھائی تھے ۔مقررین کا کہنا تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰؓ کی پوری زندگی ایک خدا کی بندگی اور کفر و شرک کے خاتمے کے لیے وقف رہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نسب انتہائی معزز اور عالی شان ہے ۔ آپ کے والد قریش کے معزز سردار اور نبی کریم ﷺ کے چچا تھے ۔علامہ عبدالرشید حجازی نے کہا کہ حضرت علیؓ بچپن ہی سے رسول اللہ ﷺ کی سرپرستی اور تربیت میں رہے ، یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی نبی کریم ﷺ کی تعلیمات کی آئینہ دار ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

این سی سی آئی کا چھاپہ، اسکیمنگ کال سینٹر پکڑا گیا، 4 افراد گرفتار

وزیر داخلہ کا سی پی او اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ

وزیراعظم کے بروقت فیصلے قابلِ تحسین ہیں، گورنر سندھ

صوبائی سیکریٹریز کو کفایت شعاری اقدامات کی ہدایت

ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 75 فیصد کٹوتی کا مطالبہ

گھر کی تعمیرات کیلئے این اوسی کیس کا فیصلہ محفوظ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی