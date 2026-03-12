حضرت علیؓ کی خدمات حکمرانوں کیلئے مشعلِ راہ : علامہ عبدالرشید
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)فاتحِ خیبر، شیرِ خدا، دامادِ مصطفیٰ ﷺ اور خلیفہ چہارم امیرالمومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی، ملی، سیاسی، سماجی اور علمی خدمات ناقابلِ فراموش ہیں اور حکمرانوں کے لیے مشعلِ راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔
دینِ اسلام میں وہ کفار کے مقابلے میں جرات و بہادری کی ننگی تلوار تھے ۔ان خیالات کا اظہار مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے مرکزی ناظمِ اعلیٰ علامہ عبدالرشید حجازی اور خالد محمود اعظم آبادی نے شہادتِ شیرِ خدا کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام اور پیغمبرِ اسلام ﷺ کی خاطر سیدنا علی المرتضیٰؓ نے ناقابلِ فراموش قربانیاں پیش کیں۔ آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل اور رسول اکرم ﷺ کے چچا زاد بھائی تھے ۔مقررین کا کہنا تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰؓ کی پوری زندگی ایک خدا کی بندگی اور کفر و شرک کے خاتمے کے لیے وقف رہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نسب انتہائی معزز اور عالی شان ہے ۔ آپ کے والد قریش کے معزز سردار اور نبی کریم ﷺ کے چچا تھے ۔علامہ عبدالرشید حجازی نے کہا کہ حضرت علیؓ بچپن ہی سے رسول اللہ ﷺ کی سرپرستی اور تربیت میں رہے ، یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی نبی کریم ﷺ کی تعلیمات کی آئینہ دار ہے ۔