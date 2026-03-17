گوجرہ: 6 افراد نے 4 افراد کو اسلحہ کے زور پر اغوا کر لیا

  • فیصل آباد
گوجرہ (نمائندہ دنیا) دو کاروں میں سوار چھ افراد نے چار افراد کو اسلحہ کے زور پر اغوا کر لیا۔

چک نمبر 417 ج ب کے نذیر احمد اپنے اہل خانہ کے ہمراہ گھر میں سویا ہوا تھا کہ دو کاروں میں سوار ملزمان، جن میں چک نمبر 417 ج ب کے ارشد اور چک نمبر 253 ج ب کے شہباز شامل تھے ، گھر میں داخل ہو گئے ۔ انہوں نے نذیر کے بیٹے اللہ رکھا، پوتے رمضان اور بھانجوں حیدر علی اور محمد رمضان کو اسلحہ کے زور پر زبردستی اغوا کر لیا اور فرار ہو گئے ۔اطلاع ملنے پر تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

 

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہے نا تماشے والی بات؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
عادتیں آسانی سے نہیں جاتیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ اور عید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری
شاہد کاردار
رشید صافی
سٹرٹیجک مِس کیلکولیشن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب …(2)
حافظ محمد ادریس