رسالہ والا روڈ کو دو مرحلوں میں دو رویہ کرنے کا فیصلہ

  • فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) رسالہ والا روڈ کالج روڈ نزد ستارہ کالونی کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اڑھائی کلومیٹر طویل سڑک کو دو مرحلوں میں دو رویہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔

سڑک کی ایک سائیڈ کی تعمیر کے لیے 14 کروڑ روپے کی لاگت طے کی گئی ہے اور یہ جون 2026 تک مکمل کر دی جائے گی۔سڑک کی دوسری سائیڈ کی تعمیر کے لیے اگلے مالی سال میں فنڈز کی درخواست حکومت پنجاب کو بھیجی جائے گی۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں مسلم لیگی رہنما عمران شیر علی بھی موجود تھے ۔کمشنر نے کہا کہ سڑک کو آئندہ ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اور سیوریج سسٹم کی بحالی بھی ترجیحی بنیادوں پر کی جائے گی۔ انہوں نے واسا افسران کو ہدایت کی کہ سیوریج کو قریبی ٹرنک سیور سے منسلک کیا جائے تاکہ شہریوں کو معیاری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ کمشنر نے کہا کہ شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنا ترجیح ہے اور اس کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔

 

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہے نا تماشے والی بات؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
عادتیں آسانی سے نہیں جاتیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ اور عید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری
شاہد کاردار
رشید صافی
سٹرٹیجک مِس کیلکولیشن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب …(2)
حافظ محمد ادریس