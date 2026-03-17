رمضان اور قرآن استحکامِ پاکستان کے ضامن :پروفیسر محبوب الزماں

  • فیصل آباد
رمضان اور قرآن استحکامِ پاکستان کے ضامن :پروفیسر محبوب الزماں

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) جماعت اسلامی کے امیر پروفیسر محبوب الزماں بٹ نے زون پی پی 117 کے زیر اہتمام شب بیداری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔

نزولِ قرآن اور لیلتہ القدر کی ساعتوں میں پاکستان کا معرضِ وجود میں آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے ۔ اللہ رب العالمین نے شبِ قدر میں قرآنِ کریم نازل فرمایا جو نوعِ انسانی کے لیے ہدایت اور دنیا و آخرت کی سعادت کا ذریعہ ہے ۔ پاکستان نظریہ کی بنیاد پر قائم ہوا اور یہی نظریہ اس کے استحکام کا ضامن ہے ۔ رمضان المبارک کی ستائیسویں شب آزادی اور تشکر کا یومِ سعید ہے جبکہ رمضان اور قرآن استحکامِ پاکستان کے ضامن اور آزادی کے محافظ ہیں۔

 

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہے نا تماشے والی بات؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
عادتیں آسانی سے نہیں جاتیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ اور عید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری
شاہد کاردار
رشید صافی
سٹرٹیجک مِس کیلکولیشن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب …(2)
حافظ محمد ادریس