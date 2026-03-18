ٹریڈرز ایسوسی ایشن گوجرہ کے زیرِ اہتمام افطار پارٹی کا انعقاد فیصل آباد 18 مارچ ، 2026

گوجرہ ( نما ئندہ دُنیا )ٹریڈرز ایسوسی ایشن گوجرہ کے زیرِ اہتمام افطار پارٹی کا انعقاد کیا گیا، جس کی میزبانی جنرل سیکرٹری شوکت علی رضا نے کی۔

تقریب کی صدارت ٹریڈرز ایسوسی ایشن گوجرہ کے بانی و صدر رانا محمد سعید راشد منج نے کی۔دعوتِ افطار میں چیئرمین مجلس عاملہ حاجی میاں طاہر نوید، لیگل ایڈوائزر رانا محمد سبطین ایڈووکیٹ ہائیکورٹ، بانی ممبر و سینئر صحافی ارشد محمود ناصر، ممبر صحافی عمر فاروق ناگرا، ممبر حیدر حسین کمبوہ، وائس چیئرمین مجلس عاملہ رانا محمد ارسلان خان منج، سربراہ مصالحتی کمیٹی میاں بشارت اور سیاسی، سماجی، مذہبی اور تاجر رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔