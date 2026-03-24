صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ: جھنگ روڈ پر ٹریفک حادثہ، 13 سالہ لڑکا جاں بحق

  فیصل آباد
شورکوٹ: جھنگ روڈ پر ٹریفک حادثہ، 13 سالہ لڑکا جاں بحق

شورکوٹ (نمائندہ دنیا)شورکوٹ کے نواحی علاقے محرم سیال کے قریب جھنگ روڈ پر پیش آنے والے ٹریفک حادثے میں 13 سالہ حامد رضا جاں بحق ہو گیا۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق تیز رفتار کار نے سڑک پر پیدل چلنے والے حامد رضا کو ٹکر ماری، جبکہ ڈرائیور گاڑی موقع پر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ حادثے کے نتیجے میں بچے کی موقع پر ہی موت واقع ہوئی۔واقعے کے بعد ورثانے لاش کو ٹی ایچ کیو ہسپتال شورکوٹ منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور ضروری قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواب اور خواب کی تعبیر بتانے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
الوداع کفیل بھائی گھوٹکی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسافرانِ عدم: سلمان گیلانی، ہارون الرشید تبسم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات …(1)
شاہد کاردار
رشید صافی
چائنہ اوپننگ اَپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب …(3)
حافظ محمد ادریس