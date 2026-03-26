ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا پیرا انفورسمنٹ سٹیشن کا دورہ، حا ضری چیک کی
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل واثق عباس ہرل کے ہمراہ پیرا انفورسمنٹ سٹیشن کا دورہ، پیرا فورس کی حاضری کو چیک و دیگر امور کے بارے میں ڈسٹرکٹ انچارج مزمل حسین سے دریافت کیا۔
ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے پیرا فورس کے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو اسائمنٹس آپکو سونپی گئیں ہیں ان پر پوری محنت کے ساتھ کام کریں، انہوں نے تاکید کی کہ کسی کو بلاوجہ تنگ نہ کریں، شہریوں سے خوش اخلاقی سے بات کریں اور وائلیشن کرنے والوں خلاف بلاتفریق کاروائیاں کریں۔