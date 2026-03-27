چک جھمرہ:کرنٹ لگنے سے 30سالہ شخص جاں بحق

  • فیصل آباد
چک جھمرہ (نامہ نگار) نواحی گاؤں چک نمبر 106 ج ب، کھیچیاں برنالہ روڈ کے قریب کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔

ذرائع کے مطابق 30 سالہ محبوب حسین جو چک نمبر 104 ج ب کا رہائشی تھا، اپنے گھر کی چھت پر کام کر رہا تھا کہ اچانک لوہے کا راڈ مین بجلی کی تاروں سے ٹکرا گیا اور اسے شدید کرنٹ لگا۔ابتدائی طور پر لواحقین زخمی کو ہسپتال منتقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ راستے میں ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم نے اسے ریسیو کیا۔ تاہم لواحقین کے مطابق محبوب حسین موقع پر ہی دم توڑ چکا تھا۔ ریسکیو اہلکاروں نے ضروری کارروائی کے بعد لاش کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال چک جھمرہ منتقل کر دیا۔

 

مزید پڑہیئے

سرگودھا

ناقص کارکردگی ٹھیکیداروں ایکسین کیخلاف کارروائی کا عندیہ

13سے 16 اپریل تک انسداد پولیو مہم کیلئے 6 لاکھ 96 ہزار بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف

پارکوں کی بحالی کے عمل کو مزید موثر بنایا جائے ،ڈپٹی کمشنر

امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے سمیت مسائل کے حل کیلئے اقدامات تجویز

4روزہ قومی انسداد پولیو مہم کی تیاریاں شروع

سیلاب سے بچاو کیلئے حفاظتی انتظامات کی تکمیل یقینی بنائیں ، ڈپٹی کمشنر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بھارت کا ہنری کسنجر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شکایتیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
خوفناک جنگ کی جانب پیش قدمی؟
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
تبدیل ہوتا عالمی منظر نامہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
بدلہ پور
آصف عفان
امیر حمزہ
خبردار! یہود کا نقشِ قدم!
امیر حمزہ