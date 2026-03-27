آرپی او کی کھلی کچہری،درخواستوں پر فوری کارروائی کے احکامات

شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اور انصاف کی فراہمی اولین ترجیح :سہیل اختر سکھیرا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) آرپی او فیصل آباد سہیل اختر سکھیرانے آر پی او آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ انہوں نے شہریوں کی درخواستوں اور شکایات کو بغور سنا اور دادرسی کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے ۔ شہریوں کی درخواستوں پر متعلقہ افسران کو فوری انکوائری اور کارروائی کے بعد مقررہ ٹائم فریم میں رپورٹ بھیجوانے کے احکامات د یئے گئے ۔ رواں سال 2400 سے زائد سائلین کی داد رسی کی جاچکی ہے ۔اس موقع پر آرپی او سہیل اختر سکھیرانے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اور انصاف کی فوری فراہمی اولین ترجیح ہے۔

انہوں نے شہریوں کے ساتھ بدسلوکی یا مقدمات کے اندراج میں غیر ضروری تاخیر کے بارے میں زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عملدرآمد کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ مقدمات کی تفتیش میرٹ پر کی جائے اور اس ضمن میں کسی بھی قسم کے دباؤ کو مدنظر نہ رکھا جائے ۔ شہریوں کی شکایات کے فوری ازالے اور سروس ڈیلیوری کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

 

مزید پڑہیئے

ملتان

غیر اعلانیہ گیس لوڈ شیڈنگ، شہریوں کے چولہے ٹھنڈے، ہوٹل مالکان کی چاندی

کثیر المنزلہ امتحانی مراکز تعمیر کرنیکا فیصلہ

منصوبوں کو مقررہ معیار اور بروقت مکمل کیا جائے : عثمان طاہر

عوام کو صحت کی جدید ترین سہولیات میسر ہیں:محمد اشرف

ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کئے جائیں : ڈپٹی کمشنر

خانیوال، میگا سیمینار‘اگیتی کپاس کی کاشت بڑھانے پر زور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بھارت کا ہنری کسنجر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شکایتیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
خوفناک جنگ کی جانب پیش قدمی؟
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
تبدیل ہوتا عالمی منظر نامہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
بدلہ پور
آصف عفان
امیر حمزہ
خبردار! یہود کا نقشِ قدم!
امیر حمزہ