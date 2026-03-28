گوجرہ:خرچہ مانگنے پر شوہر نے بیوی کو تشدد کا نشا نہ بنا ڈالا
خرچہ مانگنے پر شوہر نے بیوی کو تشدد کا نشا نہ بنا ڈا لا۔ چک نمبر 354 ج ب کی زاہدہ ناز نے تھا نہ صدر گوجرہ میں مقدمہ درج کروایا ہے کہ اس نے اپنے شوہر عثما ن سے گھر کیلئے خرچہ مانگا تو وہ مشتعل ہوگیا اور اس کو تشدد کا نشا نہ بنا ڈالا صدر پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کردی ہے۔