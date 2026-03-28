صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
ٹوبہ :گرین بیلٹ نظر انداز کیے جانے پر شہریوں میں تشویش

سیر کی جگہ کوڑے کے ڈھیر ،خاردار تار ختم ہونے سے حادثات کا امکان

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیوٹیفکیشن منصوبوں کے تحت پارکوں کی تزئین و آرائش جاری ہے ، تاہم ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ریلوے انڈر پاس سے محلہ رحمت آباد اور گوجرہ روڈ کے ساتھ ریلوے لائن کے قریب واقع گرین بیلٹ کو نظر انداز کیے جانے پر شہریوں میں تشویش پائی جاتی ہے ۔علاقہ مکینوں کے مطابق ماضی میں یہ گرین بیلٹ خوبصورت اور منظم تھی، جہاں خواتین، بچے اور بزرگ سیر و تفریح کرتے تھے ، مگر اب یہ جگہ کوڑے کے ڈھیروں میں تبدیل ہو چکی ہے ، جس سے نہ صرف بدصورتی بلکہ ماحولیاتی آلودگی بھی پھیل رہی ہے۔؎

شہریوں کا کہنا ہے کہ خاردار تار ختم ہونے کے باعث بچے کھیلتے کھیلتے ریلوے لائن تک جا پہنچتے ہیں، جس سے حادثات کا خطرہ بڑھ گیا ہے ۔ کوڑا کرکٹ جمع ہونے سے تعفن پھیل رہا ہے اور بارش کے دنوں میں نالیاں بند ہو کر پانی کھڑا ہو جاتا ہے ، جس سے مچھروں کی افزائش اور بیماریوں کا خدشہ بڑھ گیا ہے ۔علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ گرین بیلٹ کی فوری تزئین و آرائش کی جائے اور اطراف میں دوبارہ خاردار تار نصب کی جائے تاکہ شہریوں کو محفوظ تفریحی ماحول فراہم کیا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

کینال روڈ کے شپ ریسٹورنٹ منصوبے پر تعمیراتی سرگرمیاں بند

پنجاب بھر میں 126 ڈرائیونگ سکول قائم

سکولوں کے باہر زیبرا کراسنگ بنانے کیلئے درخواست دائر

پیپلز پارٹی لاہور کے عہدیداروں کوفارغ کرنے کی وارننگ

یوای ٹی کی عالمی رینکنگ میں بہتر پوزیشن پر وی سی کو مبارکباد

جماعت اسلامی کا مال روڈ پر مہنگائی کیخلاف احتجاجی مظاہرہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی وابستگی یا مذہبی وابستگی؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
انڈہ پہلے یا مرغی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ رہے او رامن بھی ہو
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ کی نئی چال یا امن کی سنجیدہ کوشش؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ اور پاکستان
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن