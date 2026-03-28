پینسرہ میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی

  • فیصل آباد
کارخانوں کے بوائلرز سے اٹھنے والا کالا دھواں شہریوں کے لیے سنگین خطرہ

پینسرہ (نمائندہ دنیا)محکمہ ماحولیات کی مبینہ غفلت کے باعث شہر اور گرد و نواح میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے ۔ سدھار، دھاندرہ برلبِ سیم نہر، نیو سبز منڈی، عباسپور اور چراہ گاہ کے علاقوں میں قائم فیکٹریوں اور کارخانوں کے بوائلرز سے اٹھنے والا کالا اور زہریلا دھواں شہریوں کے لیے سنگین خطرہ بن چکا ہے ۔علاقہ مکینوں کے مطابق فیکٹریوں کی چمنیوں سے مسلسل زہریلا دھواں خارج ہو رہا ہے ، جس سے سانس لینا دشوار ہو گیا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بعض فیکٹری مالکان گیس اور لکڑی کے بجائے مضر اور سستے ایندھن جیسے کپڑا، بوسہ، چمڑا اور دیگر فضلہ جلا رہے ہیں، جس سے فضا مزید آلودہ ہو رہی ہے۔

ماہرین کے مطابق اس قسم کی آلودگی دمہ، سانس کی بیماریوں، الرجی اور دیگر مہلک امراض کا باعث بن سکتی ہے ، جبکہ بچوں اور بزرگوں پر اس کے اثرات زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر ذمہ دار فیکٹری مالکان کے خلاف کارروائی کی جائے اور محکمہ ماحولیات کو مؤثر بنایا جائے تاکہ انسانی جانوں کو لاحق خطرات کم کیے جا سکیں۔

 

مزید پڑہیئے

اسلام آباد

مون سون کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ اسلام آباد کے پیشگی اقدامات

مری روڈ ،غیر قانونی پارکنگ ،45گاڑیوں کے چالان

کوئی سیاسی رہنما پاکستان سے بڑا نہیں ہے ،بیرسٹر دانیال

ڈینگی اور پولیو کے خاتمہ کیلئے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت

تحریک صوبہ ہزارہ کا 12اپریل کو شہدا کانفرنس کا اعلان

ابراہیم ماہتاب کی انٹر نیشنل کینگرو لنگو سٹک کا نٹیسٹ میں پہلی پو زیشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی وابستگی یا مذہبی وابستگی؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
انڈہ پہلے یا مرغی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ رہے او رامن بھی ہو
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ کی نئی چال یا امن کی سنجیدہ کوشش؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ اور پاکستان
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن