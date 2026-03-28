سرکاری ہسپتالوں میں کارنیا بحالی پروگرام ، توسیع پر اتفاق

لائلپور آئی ٹرسٹ کے اجلاس میں اہم فیصلے ، تنخواہوں میں اضافہ ہو گا

فیصل آباد (نیوز رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی زیر صدارت لائلپور آئی ٹرسٹ کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سیکرٹری میاں کمال الدین، ڈاکٹر سلطان، میجر شاہنواز الحسن، سیٹھ افتخار، فرخ زمان اور دیگر ٹرسٹیز نے شرکت کی۔اجلاس میں لائلپور آئی ٹرسٹ کے لیے پنجاب چیریٹی کمیشن سے منظوری کی تجدید پر بریفنگ دی گئی۔ لائلپور آئی بینک کی حتمی منظوری اور آڈٹ رپورٹ کے معاملات کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا۔

اجلاس میں آئی ٹرسٹ کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا اہم فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال سمیت سرکاری ہسپتالوں میں کارنیا کی بحالی کے پروگرام میں توسیع پر بھی اتفاق کیا گیا۔اجلاس میں لائلپور آئی بینک کے لیے علیحدہ جگہ کے تعین کے حوالے سے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ اسی طرح آئی بینک کے لیے ویب سائٹ کی فعالیت اور پیشہ ورانہ عملے کی تعیناتی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔

 

مزید پڑہیئے

کراچی

امتحانات میں نقل روکنے کیلئے جدید واٹر مارکنگ سسٹم کا فیصلہ

آئی جی سے امیر جماعت اسلامی کراچی کی ملاقات

تھیٹر سماج کی حقیقی تصویر، فن و ثقافت کا فروغ ترجیح ، وزیر اعلیٰ

سزایافتہ خاتون کی رعایت دینے کی درخواست مسترد

بااختیار شہری حکومت،مقامی پولیس کی تعیناتی ناگزیر، منعم ظفر

مسلم ممالک کا اتحاد عالمی طاقتوں کیلئے چیلنج بن رہا ، ثروت اعجاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی وابستگی یا مذہبی وابستگی؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
انڈہ پہلے یا مرغی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ رہے او رامن بھی ہو
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ کی نئی چال یا امن کی سنجیدہ کوشش؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ اور پاکستان
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن