مسیحی برادری کی عبادات کے موقع پر سکیورٹی انتظامات

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں اتوار کے روز مسیحی برادری کی عبادات کے موقع پر ضلع بھر کے گرجا گھروں پر افسران اور مسلح اہلکاروں کو تعینات کر کے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔

اس دوران 600 سے زائد پولیس افسران و اہلکار ڈیوٹی پر مامور رہے ۔ایلیٹ فورس کے جوانوں کو گرجا گھروں کے اردگرد گشت پر رکھا گیا جبکہ شہر میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس بھی الرٹ رہی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے ڈیوٹی چیک کرتے ہوئے بتایا کہ گرجا گھروں کی حدود میں داخل ہونے والے ہر شخص، گاڑی اور موٹر سائیکل کو مکمل چیکنگ کے بعد داخل ہونے دیا گیا۔انہوں نے کہا کہ اہم مقامات پر واک تھرو گیٹس اور میٹل ڈیٹیکٹرز کے استعمال کو یقینی بنایا گیا۔ جہاں گرجا گھروں میں خواتین کی شرکت تھی وہاں تلاشی کے لیے لیڈیز پولیس کو تعینات کیا گیا، جبکہ پارکنگ کے مناسب انتظامات بھی کیے گئے تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔

 

مزید پڑہیئے

گوجرانوالہ

کوٹ اسحاق، لدھیوالہ وڑائچ میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، ابلتے گٹر، زندگی اجیرن

سادھوکے میں کوڑ ا کرکٹ کے ڈھیر، نالیوں کی عدم صفائی

ڈی سی سیالکوٹ کا صفائی ستھرائی کا جائزہ ، امتحانی مراکز کا دورہ

حافظ آباد:انسداد پو لیو مہم 13 اپریل سے شروع ، تیاریاں مکمل

دین کو ذاتی مقاصد کیلئے ہرگز استعمال نہ کریں:پیر اجمل

ڈی سی منڈی بہائوالدین کا مختلف سکولوں میں میٹرک کے امتحانی مراکز کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس