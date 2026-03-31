ندیم اسلم انصاری کا کمالیہ یونیورسٹی کا اہم دورہ ، منصوبوں پر بریفنگ
کمالیہ(نمائندہ خصوصی )سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے معروف شخصیت محمد ندیم اسلم انصاری نے کمالیہ یونیورسٹی کا اہم دورہ کیا،
جہاں انہوں نے مختلف شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے یونیورسٹی میں جاری تعلیمی اور ترقیاتی سرگرمیوں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔دورے کے دوران محمد ندیم اسلم انصاری نے زیرِ تعمیر عمارت کا بھی خصوصی جائزہ لیا اور تعمیراتی کام کی رفتار اور معیار کو سراہا۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے انہیں جاری منصوبوں، تعمیراتی پیش رفت اور مستقبل کے اہداف کے بارے میں جامع بریفنگ دی گئی۔