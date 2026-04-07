کپاس کی کاشت ، 30 اپریل تک فصل مکمل کرنے کی تاکید

  • فیصل آباد
کاشتکار محکمہ زراعت کی منظور شدہ اقسام کی کاشت یقینی بنائیں: محکمہ زراعت

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ترجمان محکمہ زراعت پنجاب نے کپاس کے کاشتکاروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ 30 اپریل تک کاشت مکمل کرتے ہوئے پودوں کا باہمی فاصلہ 12 انچ، وٹوں کا درمیانی فاصلہ 2 فٹ 6 انچ جبکہ فی ایکڑ پودوں کی تعداد 17 ہزار 500 رکھیں۔انہوں نے کہا کہ کاشتکار محکمہ زراعت کی منظور شدہ اقسام کی کاشت یقینی بنائیں۔ مزید ہدایت کی گئی ہے کہ بی ٹی اقسام کے ساتھ کم از کم 10 فیصد رقبہ نان بی ٹی اقسام کے لیے مختص کیا جائے تاکہ حملہ آور سنڈیوں میں بی ٹی اقسام کے خلاف قوتِ مدافعت پیدا نہ ہو سکے ۔ترجمان کے مطابق کپاس کی کاشت ترجیحاً پٹڑیوں پر کی جائے ۔ اس کے لیے مشینی طریقہ اختیار کیا جائے یا پٹڑیاں بنانے کے بعد ہاتھ سے چوپے لگائے جائیں۔ اگر کاشت ڈرل کے ذریعے کی جائے تو قطاروں کے درمیان فاصلہ اڑھائی فٹ رکھا جائے ۔انہوں نے مزید بتایا کہ جب فصل کا قد ڈیڑھ سے دو فٹ ہو جائے تو ایک لائن چھوڑ کر دوسری لائن پر مٹی چڑھا کر پٹڑیاں بنا دی جائیں۔ پٹڑیوں پر کاشتہ فصل میں جڑی بوٹیوں کا کنٹرول آسان ہوتا ہے ، کھادوں کا بہتر استعمال ممکن ہوتا ہے ، پانی کی بچت ہوتی ہے اور بارشوں سے ہونے والے نقصان سے بھی تحفظ ملتا ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

کراچی

اسکول وینز کے کرائے بڑھانے پر پابندی عائد،مراسلہ جاری

لڑکیوں کو تعلیم کے مساوی مواقع فراہم ناگزیر، گورنر

اسنیپ چیکنگ مہم جاری،متعدد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر جرمانے

سندھ حکومت نے کرپشن سے تعلیم کو تباہ کر دیا، منعم ظفر خان

میٹرک امتحانات 3روز کیلئے ملتوی، 10اپریل سے ہونگے

بھتہ خوری کے ملزمان کی حفاظتی ضمانت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس