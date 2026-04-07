پٹرول کی بچت کیلئے کار پولنگ پر عملدرآمد کا فیصلہ

  • فیصل آباد
طلبہ بھی کار پولنگ اپنا کر مشکل حالات میں قومی ذمہ داری ادا کر سکتے :کمشنر

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ڈویژنل انتظامیہ فیصل آباد نے پٹرول و ڈیزل کی بچت یقینی بنانے کے لیے ‘‘کار پولنگ/وہیکل شیئرنگ’’ پر عملدرآمد شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔یہ فیصلہ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ کمشنر نے ویڈیو لنک کے ذریعے ڈویژن بھر کے افسران سے اجلاس کرتے ہوئے ہدایت دی کہ وہ فیول بچت کے پیش نظر کار پولنگ پر عملدرآمد یقینی بنانے میں قائدانہ کردار ادا کریں۔انہوں نے کہا کہ سرکاری سطح پر ایک ہی مقام پر کام کرنے والے ملازمین اگر اس طریقہ کار کو اپنائیں تو یہ نجی شعبے کیلئے بھی ایک مثال بنے گا اور اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے ۔کمشنر کا کہنا تھا کہ ایک ہی علاقے میں رہائش پذیر طلبہ بھی کار پولنگ اپنا کر موجودہ مشکل حالات میں اپنی قومی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں، تاہم اس کے لیے سماجی رویوں میں تبدیلی ضروری ہے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تعلیمی اداروں میں کار پولنگ کے حوالے سے آگاہی مہم چلائی جائے ۔، جس میں مارننگ اسمبلی اور کلاس رومز میں مختصر لیکچرز شامل ہوں۔

مزید پڑہیئے

ملتان

اتائیت کے خاتمہ کیلئے زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان

ڈی سی کانشتر او پی ڈی اور زیر تعمیر کینسر بلاک کی تعمیرکا جائزہ

میٹرک امتحانات کی سخت مانیٹرنگ، ڈپٹی کمشنر کے دورے

سکندر آباد:غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ، کاروباری زندگی مفلوج

تونسہ بیراج کے قریب ٹریفک حادثہ، 6افراد زخمی

لودھراں میں بجلی چوری کیخلاف آپریشن، 13ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس