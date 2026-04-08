صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوشیزہ اورشادی شدہ خاتون سے اغواکے بعد زیادتی

  • فیصل آباد
رضا آباد اور منصور آباد کے علاقوں میں نشانہ بنائے جانے پرمقدمات درج تھانہ جھمرہ کے علاقے میں اوباش ملزم نے نابالغ لڑکی کو زیادتی کانشانہ بناڈالا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جواں سالہ لڑکی اوراورشادی شدہ خاتون کو مبینہ اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ رضا آباد کے علاقے میں یاسمین نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اس کی جواں سالہ بیٹی کو اغوا کر لیا اور نامعلوم مقام پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تھانہ منصور آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے امین نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اسکی اہلیہ کو اغوا کے بعد نامعلوم مقام پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔

پولیس نے مقدمات درج کر کے مغویوں اور ملزموں کی تلاش شروع کر دی ہے۔تھانہ جھمرہ کے علاقے میں نابالغ لڑکی کو قابو کرکے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنادیا گیا۔ تھانے میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے عظمیٰ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اسکی کم عمر بیٹی کو قابو کر لیا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے قانونی کاروائی شروع کر دی ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

محکمہ جنگلات سرکاری لکڑی کی چوری روکنے میں ناکام

2 منشیات فروش گرفتار 3 کلوگرام چرس برآمد

سی سی ڈی پولیس کی زیر حراست ملزم کے فرار ہونے کی کوشش ،دوبارہ گرفتار

دو ڈاکواسلحہ کے زور پرنقدی چھین کر فرار

مختلف افراد سے شراب برآمد

اسلحہ لے کر گھومنے وا لا ایک شخص گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
سارا مسئلہ سارا فساد اسرائیل کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خوف کا کمال
رؤف کلاسرا
جاوید حفیظ
مڈل ایسٹ کا دیرپا سکیورٹی سٹرکچر
جاوید حفیظ
سلمان غنی
عام آدمی کی مشکلات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
معاشی بحران یا پالیسیوں کا تضاد؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علاج معالجہ اور شرعی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر