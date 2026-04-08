  • فیصل آباد
ایف ڈی اے افسروں کی مختلف مقامات پرشجرکاری

سر سبز فیصل آباد پروگرام کے تحت 20 ہزار پودے لگانے کا ہدف پورا کیاجارہا

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)سر سبز فیصل آباد پروگرام کے حوالے سے پلانٹیشن فار جنریشنز مہم کے دوران ایف ڈی کے زیر اہتمام اب تک ساڑھے آٹھ ہزار پودے لگائے جاچکے ہیں جبکہ بیس ہزار پودے لگانے کا ہدف پورا کرنے کیلئے بھرپور انداز میں شجرکاری جاری ہے ۔ ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے آصف چوہدری نے مختلف جگہوں پر پودے لگائے اور وہ پودے لگانے کی سرگرمیوں کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں۔

ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے قیصر عباس رند، پروجیکٹ ڈائریکٹر/ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ سہیل مقصود پنوں و دیگر افسروں نے بھی پودے لگائے جبکہ ایف ڈی اے سٹاف کی طرف سے شجرکاری میں بھرپور حصہ لیا جا رہا ہے ۔ ایف ڈی اے کے زیر اہتمام پلانٹیشن فار جنریشنز مہم کے دوران ایف ڈی سٹی سرگودھا روڈ میں وسیع رقبے پر پانچ ہزار پودے لگانے کا ہدف پورا کیا جائے گا جبکہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیموں میں 15 ہزار پودے لگانے کے لیے سرگرمیاں جاری ہیں۔

 

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
سارا مسئلہ سارا فساد اسرائیل کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خوف کا کمال
رؤف کلاسرا
جاوید حفیظ
مڈل ایسٹ کا دیرپا سکیورٹی سٹرکچر
جاوید حفیظ
سلمان غنی
عام آدمی کی مشکلات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
معاشی بحران یا پالیسیوں کا تضاد؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علاج معالجہ اور شرعی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر