ٹاؤٹ مافیا کیخلاف جھنگ پولیس کی کارروائیاں ، 2ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈی پی او جھنگ ساجد حسین کے احکامات پر جھنگ پولیس نے ٹاؤٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔

پولیس کے مطابق تھانہ اٹھارہ ہزاری کے علاقے سے ملزم اللہ دتہ جبکہ تھانہ وریام کے علاقے سے ملزم اعجاز احمد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ملزمان پر چوری، رسہ گیری، مال مسروقہ کے لین دین اور تھانوں میں مداخلت کے ذریعے سادہ لوح شہریوں سے لوٹ مار میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں۔ڈی پی او ساجد حسین نے کہا کہ جرائم میں سہولت کاری کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ ضلع بھر میں ٹاؤٹ کلچر کے خاتمے کے لیے مؤثر اور مربوط حکمت عملی پر عمل جاری ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ٹاؤٹوں کی سرپرستی کرنے والے عناصر کے ساتھ بھی آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا تاکہ عوام کو بہتر اور شفاف پولیسنگ فراہم کی جا سکے ۔

 

مزید پڑہیئے

لاہور

سبزیاں 115، پھل 110 روپے کلو تک مہنگے فروخت

سکھ یاتریوں کا شہباز شریف کو نوبل انعام کیلئے نامزد کرنیکا مطالبہ

لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کے فیز 1 اور 2 کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ

مذاکرات کا بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہونا افسوسناک :جماعت اسلامی

پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کیلئے سپلیمنٹری گرانٹ منظور

لاہور سمیت پنجاب بھر میں پولیو مہم کا آج سے آغاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
امید باقی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پھلتا پھولتا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اوراندرونی محاذ ؟
بابر اعوان
سعود عثمانی
بے معاہدہ لیکن بامعنی مذاکرات
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
بارود کے ڈھیر پر بیٹھی دنیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعلیٰ اخلاقی اقدار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر