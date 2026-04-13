شکایات کے حل کی ہدایت، غفلت برداشت نہیں:ایم ڈی واسا

  • فیصل آباد
نکاسی آب، سیوریج لائنوں کی بندش پر فوری کارروائی کی جائے :سلمان شجاع

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سلمان شجاع نے شہریوں کو درپیش مسائل کے فوری حل کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ افسران اور ماتحت عملے کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔انہوں نے کہا کہ شہریوں کی شکایات کا بروقت ازالہ ادارے کی اولین ذمہ داری ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ایم ڈی واسا نے واضح کیا کہ پانی کی فراہمی، نکاسی آب، سیوریج لائنوں کی بندش اور دیگر شہری مسائل پر فوری کارروائی کی جائے تاکہ عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

انہوں نے کہا کہ شکایات کے اندراج کے بعد ان کے حل میں تاخیر ناقابل قبول ہے اور اس عمل کو مزید مؤثر اور تیز بنانے کی ضرورت ہے ۔سلمان شجاع نے ماتحت عملے کو ہدایت کی کہ وہ فیلڈ میں اپنی موجودگی یقینی بنائیں، مسائل کا خود جائزہ لیں اور موقع پر ہی ان کے حل کے لیے اقدامات کریں۔انہوں نے مزید کہا کہ تمام افسران اپنی کارکردگی بہتر بنائیں اور عوامی خدمت کے جذبے کے تحت اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ ایم ڈی واسا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ شہریوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے تاکہ ادارے پر عوام کا اعتماد مزید مضبوط ہو سکے ۔

مزید پڑہیئے

گوجرانوالہ

اوقات کار کی پابندی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے کاروبار مفلوج، دیہاڑی دار طبقہ شدید متاثر

ٹوٹی سڑکیں ناقص سیوریج: ماڈل غلہ منڈی تک رسائی محال

سیالکوٹ:گندم پیداواری مقابلے کیلئے منتخب کاشتکاروں کی فصل کٹائی کا شیڈول

امن اور ترقی کیلئے مل کر کام کرنا ہوگا:نوشین افتخار

سیالکوٹ :قدیم بازاروں کا سیوریج 3ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم

وزیرآباد میں سیف سٹی کیمروں کی تنصیب کا آغاز کر دیا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
امید باقی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پھلتا پھولتا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اوراندرونی محاذ ؟
بابر اعوان
سعود عثمانی
بے معاہدہ لیکن بامعنی مذاکرات
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
بارود کے ڈھیر پر بیٹھی دنیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعلیٰ اخلاقی اقدار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر