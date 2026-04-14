محمد شریف ایس ایس ٹی ایسوسی ایشن ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے نائب صدر منتخب
پیرمحل (نمائندہ دنیا )گورنمنٹ ہائیر سیکنڈری سکول 316 گ ب کے سینئر سکول ٹیچر (SST) محمد شریف ایس ایس ٹی ایسوسی ایشن ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ضلعی نائب صدر منتخب ہو گئے ۔
ان کی کامیابی پر تعلیمی حلقوں، اساتذہ اور علاقہ بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے ۔ مختلف اساتذہ اور سماجی شخصیات نے انہیں مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔اساتذہ برادری نے امید ظاہر کی ہے کہ محمد شریف اساتذہ کے حقوق اور فلاح و بہبود کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے ۔