صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ :پولیو مہم، 1لاکھ 13ہزار بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف

  • فیصل آباد
428 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور 5 ٹرانزٹ پوائنٹس بھی قائم کیے گئے ہیں

شورکوٹ (نمائندہ دنیا )ملک بھر کی طرح شورکوٹ میں بھی انسدادِ پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے ۔چیف آفیسر محکمہ صحت جھنگ ڈاکٹر یونس نے تحصیل ہیڈکوارٹر (ٹی ایچ کیو) ہسپتال میں پانچ سال سے کم عمر بچے کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر ماریہ امداد، ڈاکٹر واصف الطاف، ڈاکٹر زیشان مظہر، ایڈمن آفیسر سوہل انور سمیت دیگر طبی عملہ بھی موجود تھا۔سی او ہیلتھ ڈاکٹر یونس کے مطابق یہ رواں سال کی دوسری پولیو مہم ہے جو 13 اپریل سے 16 اپریل تک جاری رہے گی۔ انہوں نے بتایا کہ تحصیل بھر میں ایک لاکھ 13 ہزار بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ، جبکہ اس مقصد کے لیے 428 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور 5 ٹرانزٹ پوائنٹس بھی قائم کیے گئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے اور کسی قسم کی شکایت سامنے نہیں آئی۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے پانچ سال سے کم عمر بچوں کو لازمی پولیو کے قطرے پلوائیں تاکہ اس موذی مرض کا مکمل خاتمہ ممکن بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ڈبلیو ایم سی :گاڑیاں ناکارہ،شہر فلتھ ڈپو میں تبدیل

تجاوزات کیخلاف آپریشن اور ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم

نوجوانوں کو آن لائن کمائی کے قابل بنایا جارہا:عثمان طاہر

ہسپتال کے سٹینڈ، کینٹین پر اوورچارجنگ ‘3افراد گرفتار

سمارٹ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر متعدد دکانیں سیل

انسداد پولیو مہم، سی ای او ہیلتھ کا فیلڈ دورہ ، فنگر مارکنگ کی چیکنگ

آج کے کالمز

بھارت کے مسلمان اور پاکستان کی ذمہ داری
فتح کے ہزار دعویدار ہوتے ہیں
مذاکرات کا اختتام نہیں آغاز
کفایت شعاری لازم ہے
اسلام آباد مذاکرات: امید اور خدشات
گاہے گاہے باز خواں!… (3)
