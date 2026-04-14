خلاف قانون پریشر بوائلر آپریٹ کرنیوالے 3افراد پر مقدمہ
انڈسٹریز ڈیپارٹمنٹ کی ٹیم کی جانب سے کارروائی ،مختلف علاقوں کو چیک کیا
فیصل آباد)سٹی رپورٹر(خلاف قانون پریشر بوائلر آپریٹ کرنے والے تین افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ جھمرہ کے علاقے میں انڈسٹریز ڈیپارٹمنٹ کی ٹیم کی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے مختلف علاقوں کو چیک کیا گیا۔ اس دوران نجی یونٹ میں تین افراد کو غیر قانونی طور پر خلاف قانون پریشر بوائلر آپریٹ کرتے ہوئے پایا گیا۔ جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے تھے ۔ جن کے خلاف واقعہ کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے ۔