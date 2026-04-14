زرعی یونیورسٹی کی طالبہ نیشنل باکسنگ چیمپئن قرار

علیشبہ کمال کی شاندار کامیابی پر فری تعلیم کا اعلان، تقریب کا انعقاد

فیصل آباد (نیوز رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی طالبہ علیشبہ کمال فیدرویٹ کیٹیگری میں 2026 کی نیشنل باکسنگ چیمپئن قرار پانے کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد یونیورسٹی کے نیوسینٹ ہال میں کیا گیا۔ تقریب کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کی۔اس موقع پر ڈین کلیہ زراعت ڈاکٹر غلام مرتضیٰ، چیئرمین سپورٹس بورڈ ڈاکٹر ہارون زمان، ڈائریکٹر سپورٹس محمد عاطف بھٹی، کوچ رضوان خاں سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔واضح رہے کہ یہ چیمپئن شپ پاکستان باکسنگ فیڈریشن اور پاکستان آرمی کے زیر اہتمام منعقد کی گئی تھی، جس میں علیشبہ کمال نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کہا کہ علیشبہ کمال کی کامیابی محنت اور حوصلے کی روشن مثال ہے جو نوجوان کھلاڑیوں کے لیے مشعلِ راہ ہے ۔ انہوں نے اعلان کیا کہ علیشبہ کمال کی فری تعلیم جاری رہے گی۔علیشبہ کمال، جو ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن کے چھٹے سمسٹر کی طالبہ ہیں، نے اپنی کامیابی کو اساتذہ اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ قرار دیا۔

 

مزید پڑہیئے

لاہور

داتا دربار کے سامنے پناہ گاہ توسیعی منصوبے کی نذر

سٹریٹ لائٹس کو مرحلہ وار سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ

ٹیوٹا نے طلبہ کیلئے ہیلتھ کیئر ٹریننگ پروگرام کا آغاز کر دیا

سی پیک کے دوسرے مرحلے میں اکیڈمیا کے کردار پرسیشن

جی ڈبلیو ایم نے سازگار کیساتھ ٹینک 500 کی CKD اسمبلی کا آغاز کر دیا

پاکستانی قیادت نے دنیا کو تباہی سے بچایا:گورنر پنجاب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھارت کے مسلمان اور پاکستان کی ذمہ داری
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فتح کے ہزار دعویدار ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مذاکرات کا اختتام نہیں آغاز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری لازم ہے
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد مذاکرات: امید اور خدشات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!… (3)
حافظ محمد ادریس