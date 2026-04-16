صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ :لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال میں مسلسل اضافہ

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر اور اس کے گردونواح میں غیر قانونی طور پر لاؤڈ سپیکر کے استعمال میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ،

جس کے باعث شہری شدید ذہنی دباؤ اور پریشانی کا شکار ہیں،غیر قانونی لاؤڈ اسپیکر کے استعمال نے شہریوں کا سکون چھین لیا ہے ،شہر کے مختلف علاقوں، بازاروں، چوک چوراہوں اور گلی محلوں میں ریڑھی بان اور پیشہ ور بھکاری لاؤڈ اسپیکر کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، بلند آواز میں کیے جانے والے اعلانات نہ صرف تعلیمی سرگرمیوں میں خلل ڈال رہے ہیں ،بلکہ مریضوں، بزرگوں اور عام شہریوں کے لیے بھی شدید اذیت کا باعث بن رہے ہیں،شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال سے متعلق واضح قوانین موجود ہیں، تاہم ان پر عملدرآمد نہ ہونے کے برابر ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عبد الحلیم شرر کے خلاف مقدمہ چلائیے
ہم اور ہمارا کاسۂ گدائی
پاکستان کو کیا ملا؟
ٹرمپ پاکستان آ رہے ہیں؟
اسلام آباد مذاکرات ، پاکستان کی سفارتی فتح
اسلام آباد معاہدہ!
