ایف ڈی اے: 3 ماہ میں 316 درخواست گزاروں کو ریلیف

  • فیصل آباد
ایف ڈی اے: 3 ماہ میں 316 درخواست گزاروں کو ریلیف

اسٹیٹ مینجمنٹ ون سے متعلق 221 درخواستوں پر محکمانہ کارروائی مکمل کی گئی

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر) ایف ڈی اے کے ون ونڈو کاؤنٹر کے ذریعے گزشتہ تین ماہ کے دوران مجموعی طور پر 316 درخواست گزاروں کو ریلیف فراہم کیا گیا، جبکہ 53 درخواستیں مختلف شعبوں میں زیرِ کارروائی ہیں۔یہ بات ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی زیرِ صدارت منعقدہ اجلاس میں بتائی گئی، جس میں ادارے کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل قیصر عباس رند، چیف ا نجینئر مہر ایوب، ڈائریکٹرز جنید حسن منج، یاسر اعجاز چٹھہ، عاصم محمود، افنان سعید سندھو، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹرز عدنان شہزاد، افضال انصاری، اقرا مرتضیٰ، عبداللہ نور اور فاران صدیقی سمیت دیگر افسر بھی موجود تھے ۔اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اسٹیٹ مینجمنٹ ون سے متعلق 221 درخواستوں پر محکمانہ کارروائی مکمل کی گئی، جبکہ ٹاؤن پلاننگ ٹو کی 46، ٹاؤن پلاننگ ون کی 34 اور کچی آبادیوں سے متعلق 15 درخواستوں کو نمٹا دیا گیا۔مزید بتایا گیا کہ جن امور میں شہریوں کو ریلیف فراہم کیا گیا ان میں جائیدادوں کی منتقلی، وراثتی انتقالات، اونرشپ کلیئرنس سرٹیفکیٹس، ٹی پی رپورٹس، تکمیلی سرٹیفکیٹس، قبضہ سلپ، مختلف این او سیز کا اجرا، عدالتی ڈگریوں پر عملدرآمد، کمرشلائزیشن اور ہاؤسنگ سکیموں کی منظوری سے متعلق درخواستیں شامل ہیں۔

 

مزید پڑہیئے

اسلام آباد

ایف جی ای ایچ اے کے مختلف اداروں سے معاہدے

ذوالفقار چیمہ کی خودنوشت جہد مسلسل، افکار تازہ کی تقریب پذیرائی

آزاد کشمیر انتخابات ،ن لیگ بھاری اکثریت حاصل کریگی ،رانا ثنا

کنیکٹ ہیئر:مصنوعی ذہانت پر مبنی ملک گیر سائن لینگوئج سہولت

رنگ روڈ کو 30مئی تک ہرصورت مکمل کیا جائے، کمشنر

آر ڈی اے کا آپریشن ،غیر قانونی تعمیرات مسمار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عبد الحلیم شرر کے خلاف مقدمہ چلائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اور ہمارا کاسۂ گدائی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
پاکستان کو کیا ملا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ پاکستان آ رہے ہیں؟
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
اسلام آباد مذاکرات ، پاکستان کی سفارتی فتح
کنور دلشاد
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام آباد معاہدہ!
مفتی منیب الرحمٰن