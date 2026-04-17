مسافر وین میں غیر معیاری گیس سلنڈر، ڈرائیور پکڑاگیا
تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مسافر وین کے ڈرائیور کو گرفتار کیا، جس کی جانب سے نصب کیا گیا غیر معیاری اور خستہ حال گیس سلنڈر کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی جاری ہے۔