صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
چنیوٹ:کوڑے کے ڈھیر ختم کرنے کیلئے آپریشنز تیز کرنیکا حکم گرین بیلٹس،سڑکوں کے کناروں پر زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کی ضرورت:ڈی سی

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے کہا ہے کہ ستھرا پنجاب ضلع بھر میں صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے تمام علاقوں سے کوڑے کے ڈھیروں کو فوری طور پر زیرو کرنے کے لئے فیلڈ آپریشنز میں تیزی لائی جائے ،اس ضمن میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی،انہوں نے کہا کہ شہروں کی مجموعی خوبصورتی میں اضافے کے لئے گرین بیلٹس اور سڑکوں کے کناروں پر زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کی ضرورت ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شہریوں کو صاف ستھرا اور خوشگوار ماحول فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہیلہذا روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کو یقینی بنائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صحت دشمنوں کیخلاف ایکشن ، ساڑھے 22 من ناقص چکن برآمد

سنانواں میں مردہ مرغیوں سے بھرا ٹرک پکڑا گیا

وہاڑی ، پی ٹی سی ایل فلیش فائبر انٹر نیٹ منصوبہ بھی ناکام

نہر کنارے درختوں کے موٹے جھکے ہوئے تنے ، ٹریفک متاثر

بوریوالا:حبیب اور مجاہد کالونی میں واٹر فلٹر پلانٹس خراب

اے ڈی سی آر کے حکم پروہاڑی میں سات دکانیں ڈی سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مایوسی کا بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
غیر متوقع نتائج
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
معرکہ لوڈشیڈنگ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری‘ توانائی اور برآمدات کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خیر دیکھیں گے یہاں روشنیاں دوسرے لوگ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عدل و انصاف کی اہمیت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر