مجموعی طور پر 10 لاکھ گیلن سے زائد بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کی گنجائش ہوگی

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ نے شہری علاقوں اور مصروف بازاروں کو اربن فلڈنگ سے محفوظ بنانے کے لیے اہم منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے ۔شہر بھر میں 7 بڑے زیرِ زمین واٹر سٹوریج ٹینکس تعمیر کیے جا رہے ہیں جن میں مجموعی طور پر 10 لاکھ گیلن سے زائد بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کی گنجائش ہوگی۔ اس منصوبے پر تقریباً 58 کروڑ روپے لاگت آئیگی۔

ضلعی حکام کے مطابق ان ٹینکس کی مدد سے بارش کے پانی کے مؤثر نکاس میں مدد ملے گی، جس سے سڑکوں، بازاروں اور نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہونے کے مسائل میں نمایاں کمی آئے گی۔ اس سے شہریوں کی آمدورفت اور کاروباری سرگرمیوں میں بھی بہتری متوقع ہے ۔تاہم بعض شہری حلقوں نے منصوبے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے فنڈز کا ممکنہ ضیاع قرار دیا ہے اور ماضی کے ناکام منصوبوں کی مثالیں بھی دی ہیں۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ منصوبے کی بروقت اور معیاری تکمیل کو یقینی بنایا جائے اور مؤثر مانیٹرنگ کے ذریعے اسے عملی نتائج سے ہمکنار کیا جائے تاکہ اربن فلڈنگ کے مسئلے کا مستقل حل ممکن ہو سکے ۔

 

مزید پڑہیئے

سرگودھا

آر پی او شہزاد آصف خان کا اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد

انٹر تحصیل و انٹر ڈسٹرکٹ کبڈی ٹورنامنٹ کے شیڈول کا باقاعدہ اعلان

ایسٹر کے دوران بہترین سکیورٹی انتظامات پر شکریہ ، مسیحی برادری

تھیلسیما کے بچوں کی زندگیوں کو بچانے کیلئے بلڈ کیمپ

یوم امتیاز اکبریہ ماڈل ہائی سکول کی تقریب ‘طلبا میں شیلڈز تقسیم

اپنی تحصیل میں ایس ایس ٹیز کو متحد کرینگے ‘ریاست علی راو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مایوسی کا بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
غیر متوقع نتائج
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
معرکہ لوڈشیڈنگ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری‘ توانائی اور برآمدات کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خیر دیکھیں گے یہاں روشنیاں دوسرے لوگ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عدل و انصاف کی اہمیت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر