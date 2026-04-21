مچھروں اور مکھیوں کی بھرمار، وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ

  • فیصل آباد
بچوں میں بخار اور دیگر بیماریوں کے کیسز سامنے آنے لگے ہیں: شہری

چناب نگر (نامہ نگار)شہر اور اس کے گردونواح میں مچھروں اور مکھیوں کی بے تحاشا بہتات نے شہریوں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے ۔ صفائی کے ناقص انتظامات اور انسدادِ اسپرے نہ ہونے کے باعث ان حشرات کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے ، جس سے بچوں اور بڑوں میں مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے ۔مچھروں کی کثرت کے باعث ملیریا اور ڈینگی جیسی موذی بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ تیزی سے بڑھ رہا ہے ۔ شہری حلقوں کے مطابق بچوں میں بخار اور دیگر بیماریوں کے کیسز سامنے آنے لگے ہیں، جو والدین کے لیے شدید تشویش کا باعث ہیں۔اسی طرح مکھیوں کی بہتات بھی پیٹ کی بیماریوں اور مختلف انفیکشنز کا سبب بن رہی ہے ، جس سے شہری زندگی متاثر ہو رہی ہے ۔شہریوں نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی اور اسسٹنٹ کمشنر سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ صورتحال کا فوری نوٹس لیتے ہوئے شہر اور گردونواح میں انسدادِ مچھر و مکھی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اسپرے مہم شروع کی جائے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے اور وبائی امراض کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ انہوں نے انتظامیہ سے فوری اور مؤثر کارروائی کی اپیل کی ہے ۔ 

 

مزید پڑہیئے

گوجرانوالہ

سمبڑیال ریلوے پھاٹک کے قریب گندے نالے پر حفاظتی سلیبیں نہ ہونے سے حادثات

وزیر بلدیات پنجاب کاحلقہ انتخاب ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

ڈپٹی کمشنرگوجرانوالہ کا کڑیال روڈ پر تعمیراتی کاموں کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کا دورہ چلڈرن ہسپتال طبی و انتظامی سہولیات کا جائزہ

سینئر پی پی رہنمائوں کا سنٹرل پنجاب کی نئی تنظیم سازی کا مطالبہ

قازقستان کے سفیر کا گجرات کے معروف صنعتی ادارے کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بے دین ولد الف دین اور طبیب
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مرنے چلے تو سطوتِ قاتل کا خوف کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مشرق کا جنیوا اور مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرضوں کی ری سٹرکچرنگ
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد پھر مرکزِ نگاہ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں …(4)
حافظ محمد ادریس