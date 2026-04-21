چودھری محمد سلیم قائم مقام ضلعی امیر جماعت اسلامی مقرر

  • فیصل آباد
پروفیسر محبوب الزماں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حجاز مقدس روانہ ہو گئے

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)چودھری محمد سلیم کو جماعت اسلامی کا قائم مقام ضلعی امیر مقرر کر دیا گیا، جبکہ پروفیسر محبوب الزماں بٹ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حجاز مقدس روانہ ہو گئے ۔چودھری محمد سلیم کی تقرری کا فیصلہ پروفیسر محبوب الزماں بٹ کی صدارت میں ہونے والے ضلعی تنظیم کے اجلاس میں کیا گیا، جہاں انہوں نے اپنی ذمہ داری کا حلف بھی اٹھایا۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چودھری محمد سلیم نے کہا کہ جماعت اسلامی میں منصب کو اعزاز نہیں بلکہ ایک بھاری امانت اور عظیم ذمہ داری سمجھا جاتا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی میں قیادت کا مطلب اقتدار نہیں بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی اور مظلوم عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد ہے ۔انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری ایک عہد ہے کہ سب مل کر پاکستان میں اسلامی، عادلانہ اور دیانتدار نظام کے قیام کی جدوجہد کو مزید تیز کریں گے ۔ ان کے مطابق ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کا واحد راستہ قرآن و سنت کی بالادستی، شفاف جمہوریت اور دیانتدار قیادت ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

ایئر ایونیو گرڈ سٹیشن، برکی میں 11کے وی فیڈر کا افتتاح

سیلاب متاثرین کے نقصانات کا 50 ارب سے سوفیصد ازالہ

قرعہ اندازی میں کامیاب امیدواروں کو پلاٹ نمبرزالاٹ

جنرل ہسپتال :شعبہ اوپی ڈی میں مریضوں کو شدید مشکلات

حادثات خطرناک حد تک بڑھنے لگے ،3ماہ میں128جاں بحق

1042اسامیوں کیلئے 13ہزارامیدواروں نے امتحان دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بے دین ولد الف دین اور طبیب
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مرنے چلے تو سطوتِ قاتل کا خوف کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مشرق کا جنیوا اور مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرضوں کی ری سٹرکچرنگ
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد پھر مرکزِ نگاہ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں …(4)
حافظ محمد ادریس