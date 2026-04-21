مبینہ مقابلہ، زیر حراست ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی

پو لیس ملزم علی کو سامان ریکوری کیلئے لے جا رہی تھی ، ساتھیوں نے حملہ کر دیا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مبینہ پولیس مقابلے کے دوران زیر حراست ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گیا۔تھانہ صدر پولیس ڈکیتی، چوری اور راہزنی کے متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ملزم علی کو سامان کی ریکوری کے لیے لے جا رہی تھی کہ اس دوران اس کے ساتھیوں نے اسے چھڑوانے کے لیے مبینہ طور پر پولیس ٹیم پر فائرنگ کر دی۔پولیس کے مطابق دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں زیر حراست ملزم علی اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر شدید زخمی ہو گیا، جسے فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔فائرنگ کرنے والے ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ، تاہم پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرکے ان کی تلاش اور مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

لاہور

ایئر ایونیو گرڈ سٹیشن، برکی میں 11کے وی فیڈر کا افتتاح

سیلاب متاثرین کے نقصانات کا 50 ارب سے سوفیصد ازالہ

قرعہ اندازی میں کامیاب امیدواروں کو پلاٹ نمبرزالاٹ

جنرل ہسپتال :شعبہ اوپی ڈی میں مریضوں کو شدید مشکلات

حادثات خطرناک حد تک بڑھنے لگے ،3ماہ میں128جاں بحق

1042اسامیوں کیلئے 13ہزارامیدواروں نے امتحان دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بے دین ولد الف دین اور طبیب
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مرنے چلے تو سطوتِ قاتل کا خوف کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مشرق کا جنیوا اور مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرضوں کی ری سٹرکچرنگ
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد پھر مرکزِ نگاہ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں …(4)
حافظ محمد ادریس