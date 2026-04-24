ٹو بہ :ممکنہ سیلاب کے پیش نظر موک ایکسرسائز

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی زیر نگرانی ممکنہ سیلاب اور مون سون اربن فلڈنگ کے خدشات کے پیش نظر موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔

اس مشق میں ریسکیو 1122، سول ڈیفنس، محکمہ صحت، تعلیم، زراعت، لائیو اسٹاک اور پولیس سمیت دیگر اداروں نے شرکت کی۔ ریسکیو اہلکاروں نے کشتیوں، جدید آلات اور ابتدائی طبی امداد کا عملی مظاہرہ پیش کیا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اداروں کی تیاری قابل اطمینان ہے تاہم کمزور بندوں کی فوری مضبوطی اور مسلسل نگرانی یقینی بنائی جائے۔

 

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ ایران کی لڑائی میں…
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بقا کا پہلا سبق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اولڈ پلے بُک۔ نیا زمانہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور پاکستان
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
پیٹرو ڈالر کا مستقبل
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
صلح کی گود میں امن
امیر حمزہ