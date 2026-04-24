صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مون سون سے قبل ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کا حکم

  • فیصل آباد
بارشوں کے دوران شہریوں کو مشکلات سے بچانے کیلئے اقدامات ضروری : ڈی سی

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی زیر صدارت واسا کا اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں مینجنگ ڈائریکٹر واسا ثاقب رضا، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ اور دیگر متعلقہ افسروں نے شرکت کی۔اجلاس میں ایم ڈی واسا نے جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی اور شہر کے مختلف پاؤنڈنگ ایریاز میں درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔ اجلاس کے دوران شہر بھر میں جاری ڈی سلٹنگ آپریشن کی پیشرفت کا بھی جائزہ لیا گیا جبکہ پی ڈی پی کے تحت جاری ترقیاتی سکیموں پر بھی تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی۔

ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار مزید تیز کی جائے تاکہ انہیں مون سون سیزن سے قبل مکمل کیا جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ بارشوں کے دوران شہریوں کو کسی قسم کی مشکلات سے بچانے کے لیے پیشگی اقدامات انتہائی ضروری ہیں۔انہوں نے واضح کیا کہ شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ ایران کی لڑائی میں…
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بقا کا پہلا سبق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اولڈ پلے بُک۔ نیا زمانہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور پاکستان
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
پیٹرو ڈالر کا مستقبل
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
صلح کی گود میں امن
امیر حمزہ