جڑانوالہ :خسرہ کی خبر کی تردید متاثرہ بچے کو چکن پاکس قرار
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا ) ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر صومیہ جمیل نے سوشل میڈیا پر خسرہ پھیلنے سے متعلق خبروں کا فوری نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ گاؤں میں طبی ٹیم روانہ کر دی اور خود بھی موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر چائلڈ سپیشلسٹ ڈاکٹر عثمان اور ڈاکٹر حبیب اللہ نے معائنے کے بعد بتایا کہ متاثرہ بچے کو خسرہ نہیں بلکہ چکن پاکس (چیچک) کی بیماری لاحق ہے ، جبکہ گاؤں میں خسرہ کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔طبی ٹیم نے بچے کو فوری علاج فراہم کرتے ہوئے مکمل علاج شروع کر دیا ہے ۔