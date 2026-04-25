جڑانوالہ میں پہلی خاتون ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر تعینات

  • فیصل آباد
جاری صحت پروگرامز کو مؤثر انداز میں آگے بڑھا یا جائے گا : ڈاکٹر صومیہ

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)محکمہ صحت کے لیے ایک اہم اور تاریخی لمحہ اس وقت سامنے آیا جب ڈاکٹر صومیہ جمیل نے بطور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اپنے عہدے کا باقاعدہ چارج سنبھال کر فرائض کی انجام دہی شروع کر دی۔ذرائع کے مطابق ڈاکٹر صومیہ جمیل جڑانوالہ کی تاریخ کی پہلی خاتون ہیں جنہیں اس اہم انتظامی عہدے پر تعینات کیا گیا ہے ۔ ان کی تقرری کو خواتین کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے جبکہ محکمہ صحت میں بہتری کی نئی امیدیں بھی وابستہ کی جا رہی ہیں۔چارج سنبھالنے کے بعد ڈاکٹر صومیہ جمیل نے کہا کہ عوام کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی، بنیادی مراکز صحت کی بہتری اور جاری صحت پروگرامز کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانے کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لائی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کو معیاری اور بروقت علاج کی سہولیات فراہم کرنا ان کی اولین ترجیح ہو گی۔انہوں نے مزید کہا کہ اتائی ڈاکٹروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی کیونکہ اتائیت انسانی جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہے اور ایسے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔

 

مزید پڑہیئے

ڈی سی وہاڑی کا سیوریج نظام، ریونیو اور سکیورٹی امور کا جائزہ

سی پی او کی زیر صدارت اجلاس پولیس کارکردگی کا تفصیلی جائزہ

جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، 11 ملزمان گرفتار

بوگس چیک دینے والے چھ افراد کیخلاف کارروائی شروع

نوکری کا جھانسہ، شہری لاکھوں سے محروم

پولیس کارروائی، 2ملزم اسلحہ سمیت زیر حراست

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’کلٹ‘ کی نفسیات
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ستاروں پر کمند ڈالنے والے جوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کپیسٹی چارجز؟
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
صحت کا شعبہ زبوں حالی کا شکار
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
اتمامِ حجت
مفتی منیب الرحمٰن