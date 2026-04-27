725 سے زائد اساتذہ کو اگلے سکیل میں ترقی، تقرر نامے تقسیم

  • فیصل آباد
رانا ثنااللہ نے ترقی پانے والے اساتذہ میں پروموشن لیٹر تقسیم کیے ، مبارکباد دی

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فیصل آباد کے 725 سے زائد مرد و خواتین اساتذہ کو اگلے سکیل میں ترقی دے دی گئی۔ پی ایس ٹی سے ای ایس ٹی گریڈ 15 اور ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی گریڈ 16 میں ترقیوں کے احکامات جاری کیے گئے ۔ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے زیر اہتمام تقرر نامے تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی جس میں مشیر وزیراعظم پاکستان رانا ثنا اللہ نے خصوصی شرکت کی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر (ایجوکیشن) راؤ عبدالکریم، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (سیکنڈری ایجوکیشن) محمد وسیم ساجد اور دیگر تعلیمی افسران بھی موجود تھے۔

تقریب کے دوران رانا ثنااللہ نے ترقی پانے والے اساتذہ میں پروموشن لیٹر تقسیم کیے اور انہیں مبارکباد دیتے ہوئے آئندہ بھی محنت اور لگن سے تدریسی فرائض انجام دینے پر زور دیا۔ انہوں نے بڑی تعداد میں اساتذہ کی ترقی کو اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے سی ای او ایجوکیشن اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔صدر میاں محمد سعید اور دیگر مقررین نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (ایلیمنٹری ایجوکیشن) محمد ذاکر، وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کے نمائندگان نزاکت خان بلوچ اور شعیب رسول نے بھی شرکت کی۔ترقی پانے والے اساتذہ میں محمد تنویر اسلم، محمد ہارون رفیق، میاں محمد اشفاق، مسعود انور، عبد الوحید اور دیگر شامل ہیں۔ اساتذہ نے نئے عہدوں پر دلجمعی سے تدریسی فرائض انجام دینے کے عزم کا اظہار کیا۔

مزید پڑہیئے

لاہور

پنجاب میں پالتو کتوں کی رجسٹریشن لازمی قرار

سبزیاں ، پھل مقررہ نرخوں پر فروخت کرانابہت بڑا چیلنج

وزیر ہائوسنگ بلال یاسین کی کھلی کچہری،مسائل سنے

وزیر صحت کاپی پی153 کا دورہ منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ

ممبر سازی مہم کے دوران مساجد کو بھی فوکس کیا جائے گا:جماعت اسلامی

مہنگائی کا طوفان تیزی سے آگے بڑھ رہا : مولانا امجد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاکستانی سماج پر جنگ کے مذہبی اثرات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک خیال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
شعبۂ امراضِ بیانیہ
بابر اعوان
جاوید حفیظ
صلح اور جنگ کے درمیان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
میٹر اسی طرح چلتا رہے گا؟
میاں عمران احمد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اکابر علماء کرام کا اجلاس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر