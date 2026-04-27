صنعتوں کی شہر سے باہر منتقلی کے پلان پر پیشرفت جاری

  • فیصل آباد
شرکاء کا صنعتی منتقلی کے منصوبے کو مؤثر اور بروقت مکمل کرنے پر زور

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق فیصل آباد کے شہریوں کو آبی و فضائی آلودگی سے بچانے کے لیے صنعتوں کو شہری حدود سے باہر منتقل کرنے کے منصوبے پر پیشرفت کا سلسلہ جاری ہے ۔کمشنر فیصل آباد مسرت جبیں کی زیر صدارت فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈویلپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی میں ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ری لوکیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔

اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری، ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز محمد عرفان، ڈپٹی ڈائریکٹر تحفظ ماحول عثمان اظہر اور تاجر و صنعتکاروں نے شرکت کی۔اجلاس میں صنعتوں کی مرحلہ وار شہر سے باہر صنعتی زونز میں منتقلی کے حوالے سے اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور اس عمل کو مزید تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ شرکاء نے صنعتی منتقلی کے منصوبے کو مؤثر اور بروقت مکمل کرنے پر زور دیا تاکہ شہری علاقوں میں ماحولیاتی آلودگی میں کمی لائی جا سکے۔

مزید پڑہیئے

کراچی

یونیورسٹی روڈ سے متاثرہ شہریوں سے وزیراعلیٰ کی معذرت کام تیز کرنے کی ضمانت

دھابیجی پمپنگ اسٹیشن سے پانی کی فراہمی شروع

دانشورانہ املاک کا تحفظ معاشی ترقی کے لیے ناگزیر،گورنر

یونیورسٹی روڈ فوری قابلِ استعمال بنائی جائے ،منعم ظفر

غذائی عدم تحفظ و قلت آب مستقبل کیلئے خطرناک، پاسبان

ایرانی ڈیزل اسمگلنگ کی کوشش ناکام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاکستانی سماج پر جنگ کے مذہبی اثرات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک خیال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
شعبۂ امراضِ بیانیہ
بابر اعوان
جاوید حفیظ
صلح اور جنگ کے درمیان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
میٹر اسی طرح چلتا رہے گا؟
میاں عمران احمد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اکابر علماء کرام کا اجلاس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر