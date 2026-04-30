سمندری:سرکاری اراضی پر قبضے کی کوشش ، چار دیواری مسمار

اسسٹنٹ کمشنر قمر محمود منج کی سربراہی میں کارروائی ، زمین واگزار کرا لی گئی

سمندری (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر قمر محمود منج کی سربراہی میں پیرا فورس کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر رانا ہارون جاوید اور تحصیلدار محسن پڈھیار نے کارروائی کرتے ہوئے 206 گ ب کے مربع نمبر 3، کیلہ نمبر 11 میں تقریباً 6 کینال سرکاری اراضی پر مبینہ ناجائز قبضے کی کوشش ناکام بنا دی۔کارروائی کے دوران بلال افضل اور بلاول افضل پسران محمد افضل کی جانب سے کی گئی پختہ چار دیواری کو فوری طور پر مسمار کر کے سرکاری زمین مکمل طور پر واگزار کروا لی گئی۔افسروں کے مطابق قابضین کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر نے واضح کیا کہ تحصیل بھر میں کسی کو بھی سرکاری اراضی پر قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اس نوعیت کی تمام کوششوں کو فوری طور پر ناکام بنا کر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

مزید پڑہیئے

محمد اظہارالحق
مکھڈی حلوہ اور صدر ٹرمپ کی صاف گوئی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کل بھی کچھ نہیں بدلے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
عالمِ نو ہو رہا ہے پیدا؟
خورشید ندیم
سعود عثمانی
تیل کی مار بھی ذرا دیکھو
سعود عثمانی
کنور دلشاد
جنوبی ایشیا سے مشرقِ وسطیٰ تک
کنور دلشاد
مفتی منیب الرحمٰن
عازمینِ حج کو مشورہ!
مفتی منیب الرحمٰن